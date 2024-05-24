У Кропивницькому пролунали вибухи, працює ППО

За словами Райковича, у місті працює ППО.

"Друзі, працює ППО. В мережі нічого не викладаємо і нічого не коментуємо", - заявив він.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, яка прямує у напрямок Кіровоградської області

"Ракета на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області", - йшлося у повідомленні.

Після цього Повітряні сили додали, що жителі Кропивницького мають терміново пройти в укриття.