У Кропивницькому пролунали вибухи, працює ППО

У Кропивницькому пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та допис голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.
За словами Райковича, у місті працює ППО.
"Друзі, працює ППО. В мережі нічого не викладаємо і нічого не коментуємо", - заявив він.
До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, яка прямує у напрямок Кіровоградської області
"Ракета на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області", - йшлося у повідомленні.
Після цього Повітряні сили додали, що жителі Кропивницького мають терміново пройти в укриття.
Сьогодні в Україні вже повідомляли про оголошення повітряної тривоги через зліт російського МіГ-31К. Однак потім оголосили про відбій тривоги.
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