В Кропивницком прогремели взрывы, работает ПВО

По словам Райковича, в городе работает ПВО.

"Друзья, работает ППО. В сети ничего не выкладываем и ничего не комментируем", - заявил он.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете, которая направляется в сторону Кировоградской области

"Ракета в Николаеской области в направлении Кировоградской области", - говорилось в сообщении.

После этого Воздушные силы добавили, что жители Кропивницкого должны срочно пройти в укрытие.