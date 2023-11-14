В Кропивницькому пролунали вибухи, спрацювала ППО

"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". Повітряна тривога в області триває. Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій", - пише "Суспільне".

Що відомо?

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав цивільних не панікувати й не публікувати в мережі жодних медіа.

Варто додати, що Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Кіровоградській області о 09:41.

Наразі про повітряну тривогу оголошено в низці регіонів України.

Фото: карта повітряної тривоги (alerts.in.ua)

Відбій повітряної тривоги

Станом на 10:00 в усіх областях України було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Відпрацювала ППО

"Ракетна атака ворога. Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету", - написав Райкович.

За словами голови ОВА, наразі в місті уточнюється інформація щодо наслідків атаки ворога.

Протиповітряна оборона для України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".

Як розповідав президент Володимир Зеленський, ймовірно, Російська Федерація може посилити енергетичний терор проти нашої країни цієї зими. Тим часом наша країна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму на тлі можливих атак.