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У Кропивницькому пролунали вибухи

Фото: у Кропивницькому пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Кропивницькому ввечері 1 серпня пролунали вибухи. У Кіровоградській області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Як повідомляється, у Кропивницькому пролунало два вибухи. Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає. 

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!", - попередили у Повітряних силах.

Жителів Кропивницького закликали переміститися до укриттів.

Зазначимо, у Києві та низці областей ввечері четверга, 1 серпня, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу ракетного удару.

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