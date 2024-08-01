У Кропивницькому пролунали вибухи

У Кропивницькому ввечері 1 серпня пролунали вибухи. У Кіровоградській області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Як повідомляється, у Кропивницькому пролунало два вибухи. Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!", - попередили у Повітряних силах.
Жителів Кропивницького закликали переміститися до укриттів.
Зазначимо, у Києві та низці областей ввечері четверга, 1 серпня, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу ракетного удару.
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