В Кропивницком раздались взрывы

Как сообщается, в Кропивницком прогремели два взрыва. Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!" - предупредили в Воздушных силах.

Жителей Кропивницкого призвали переместиться в укрытия.