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В Кропивницком раздались взрывы

Фото: в Кропивницком прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Кропивницком вечером 1 августа прогремели взрывы. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как сообщается, в Кропивницком прогремели два взрыва. Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!" - предупредили в Воздушных силах.

Жителей Кропивницкого призвали переместиться в укрытия.

Отметим, в Киеве и ряде областей вечером четверга, 1 августа, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе ракетного удара.

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