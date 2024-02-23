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В Кропивницькому пролунали вибухи

Фото: в Кропивницькому пролунали вибухи (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні надвечір в Кропивницькому Кіровоградської області було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними місцевих жителів, сьогодні, 23 лютого, близько 22:25 в місті було чутно звуки вибухів.

Зауважимо, що незадовго до цього в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

РБК-Україна повідомляло, в яких областях є загроза удару.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні. Їхніми цілями часто стає цивільна інфраструктура.

Остання атака "Шахедів" відбулася сьогодні, 23 лютого, вночі. Окупанти застосували 31 дрон для атаки. Повітряним силам вдалося збити 23 безпілотники.

Один "Шахед" влучив по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки двоє мирних жителів загинули.

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КропивницькийокупантиВійна Росії проти України