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В Кропивницком раздались взрывы

Фото: в Кропивницком прогремели взрывы (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня вечером в Кропивницком Кировоградской области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным местных жителей, сегодня, 23 февраля, около 22:25 в городе были слышны звуки взрывов.

Заметим, что незадолго до этого во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

РБК-Украина сообщало, в каких областях есть угроза удара.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине. Их целями часто становится гражданская инфраструктура.

Последняя атака "Шахедов" произошла сегодня, 23 февраля, ночью. Оккупанты применили 31 дрон для атаки. Воздушным силам удалось сбить 23 беспилотника.

Один "Шахед" попал по жилой многоэтажке в Днепре. В результате атаки двое мирных жителей погибли.

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