ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україну знову атакують "Шахеди": у яких регіонах є загроза

Україна, П'ятниця 23 лютого 2024 21:34
UA EN RU
Україну знову атакують "Шахеди": у яких регіонах є загроза Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 лютого, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією військових, частина російських дронів облітає Одеську область. Курс - південно-східний.

Україну знову атакують &quot;Шахеди&quot;: у яких регіонах є загрозаФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Також безпілотники окупантів фіксують у Лиманському районі Одеської області. Курс - північний.

При цьому кілька груп ворожих дронів помітили у Бобринецькому районі Кіровоградської області. Курс - північно-західний.

Один безпілотник літає у Золотоніському районі Черкаської області (ймовірно, розвідувальний). Курс - північно-західний.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні. Їхніми цілями часто стає цивільна інфраструктура.

Остання атака "Шахедів" відбулася сьогодні, 23 лютого, вночі. Окупанти застосували 31 дрон для атаки. Повітряним силам вдалося збити 23 безпілотники.

Один "Шахед" влучив по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки двоє мирних жителів загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна Росії проти України Повітряна тривога Дрони Атака дронів
NEWS
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів