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В Кропивницькому пролунали вибухи

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Середа 19 липня 2023 07:27
В Кропивницькому пролунали вибухи Фото: в Кропивницькому пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці 19 липня в Кропивницькому пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Вибухи пролунали близько 07:00, на той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Повітряна атака 19 липня вночі

В ніч на 19 липня РФ знову влаштувала повітряну атаку по території України - повідомлялось про застосування ракет та ударних БПЛА.

Вибухи пролунали в Одесі та в Запоріжжі. А під ранок стало відомо про роботу ППО в Київській області по ударних дронах противника - всі повітряні цілі було збито.

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Кропивницький Вибух
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