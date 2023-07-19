В Кропивницком раздались взрывы
Фото: в Кропивницком прогремели взрывы (GettyImages)
Утром 19 июля в Кропивницком прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Взрывы раздались около 07:00, на тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
Воздушная атака 19 июля ночью
В ночь на 19 июля РФ вновь устроила воздушную атаку по территории Украины – сообщалось о применении ракет и ударных БПЛА.
Взрывы раздались в Одессе и в Запорожье. А под утро стало известно о работе ПВО в Киевской области по ударным дронам противника - все воздушные цели были сбиты.
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