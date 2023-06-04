В Кропивницькому пролунали вибухи

Інформація про вибухи з'явилась близько 3:32. В місті та області оголошена повітряна тривога, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкевич закликав жителів закликають залишатись в укриттях.

Нічна атака 4 червня

Вночі, 4 червня, Росія продовжила серію майже щоденних нічних обстрілів території України. Повітряна тривога оголошена у всіх областях країни. Моніторингові групи пишуть про наявність в повітряному просторі ракет та БПЛА типу Shahed.

Також повідомлялось про роботу ППО на підступах до Києва.

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