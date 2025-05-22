У Кропивницькому пролунала серія вибухів

У Кропивницькому було чути серію вибухів сьогодні, 22 травня. Це сталося під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили України.
Незадовго до того, як в місті пролунали вибухи військові Повітряних сил України попередили українців, що існує загроза застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.
Близько 14:30 в Повітряних силах заявили, що швидкісна ціль була зафіксована в напрямку Кропивницького.
А вже за кілька хвилин після цього місцеві жителі повідомили, що в місті будо чути кілька вибухів.
Наразі в Повітряних силах фіксують активність ворожої тактичної авіації на північному та східному напрямках.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - додали в ПС.
Нагадаємо, що у ніч на 22 травня російські терористи запустили проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та майже 130 дронів.
Внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири області.
В окремому матеріалі РБК-Україна можна дізнатись, як з даною атакою справлялась українська ППО.
Ми також писали, що під час нічної атаки дронів на Київ уламки одного з безпілотників впали на території школи Дарницького району.
Зауважимо, що останні дні Росія часто атакує Україну дронами. Зокрема, у ніч на 21 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 76 безпілотників Shahed та імітаторів.
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