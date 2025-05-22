В Кропивницком прогремела серия взрывов

В Кропивницком была слышна серия взрывов сегодня, 22 мая. Это произошло во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Украины.
Незадолго до того, как в городе прогремели взрывы военные Воздушных сил Украины предупредили украинцев, что существует угроза применения россиянами баллистического вооружения с юга.
Около 14:30 в Воздушных силах заявили, что скоростная цель была зафиксирована в направлении Кропивницкого.
А уже через несколько минут после этого местные жители сообщили, что в городе было слышно несколько взрывов.
Сейчас в Воздушных силах фиксируют активность вражеской тактической авиации на северном и восточном направлениях.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - добавили в ВС.
Напомним, что в ночь на 22 мая российские террористы запустили против Украины баллистическую ракету "Искандер-М" и почти 130 дронов.
В результате вражеского обстрела пострадали четыре области.
В отдельном материале РБК-Украина можно узнать, как с данной атакой справлялась украинская ПВО.
Мы также писали, что во время ночной атаки дронов на Киев обломки одного из беспилотников упали на территории школы Дарницкого района.
Заметим, что последние дни Россия часто атакует Украину дронами. В частности, в ночь на 21 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 76 беспилотников Shahed и имитаторов.
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