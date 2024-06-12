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У Кропивницькому придумали як "каратимуть" неповнолітніх порушників

Фото: у Кропивницькому придумали як "каратимуть" неповнолітніх порушників (freepik)
Автор: Сергій Пишкін

У Кропивницькому неповнолітніх порушників залучатимуть до громадських робіт. Це дозволить посприяти їх соціальній адаптації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову пресслужби міської ради Кропивницького Сергія Якуніна в коментарі "Суспільному".

Відповідне рішення вже було ухвалено виконавчим комітетом міської ради

Як розповів Якунін, у Кропивницькому було визначено чотири комунальні заклади, де працюватимуть неповнолітні порушники. В першу чергу мова йде про об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, де їх залучатимуть до виконання ремонтів приміщень. 

Зокрема у міській бібліотеці дітей можуть долучити до сортування, а також ремонту пошкоджених книг. Вони зокрема займатимуться упорядкуванням книжкових фондів, допомагатимуть з веденням картотеки читачів, розподілятимуть літературу за напрямками й допомагатимуть в оформленні виставок, стендів й стелажів. 

Також неповнолітніх можуть долучити до:

  • роботи у меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого, де вони допомагатимуть у створенні ландшафтного дизайну зеленої частини території;
  • міського центру обліку й тимчасового перебування бездомних людей. 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чи можна викидати старі меблі та як в країні штрафують за сміття.

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Кропивницький