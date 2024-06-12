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В Кропивницком придумали как будут "наказывать" несовершеннолетних нарушителей

Фото: в Кропивницком придумали как будут "наказывать" несовершеннолетних нарушителей (freepik)
Автор: Сергей Пышкин

В Кропивницком несовершеннолетних нарушителей будут привлекать к общественным работам. Это позволит поспособствовать их социальной адаптации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы городского совета Кропивницкого Сергея Якунина в комментарии "Суспільному".

Соответствующее решение уже было принято исполнительным комитетом городского совета

Как рассказал Якунин, в Кропивницком было определено четыре коммунальных учреждения, где будут работать несовершеннолетние нарушители. В первую очередь речь идет об объединении детско-юношеских клубов по месту жительства, где их будут привлекать к выполнению ремонтов помещений. 

В частности в городской библиотеке детей могут привлечь к сортировке, а также ремонту поврежденных книг. Они в частности будут заниматься упорядочением книжных фондов, помогать с ведением картотеки читателей, распределять литературу по направлениям и помогать в оформлении выставок, стендов и стеллажей. 

Также несовершеннолетних могут привлечь к:

  • работе в мемориальном музее И.К. Карпенко-Карого, где они будут помогать в создании ландшафтного дизайна зеленой части территории;
  • городскому центру учета и временного пребывания бездомных людей. 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, можно ли выбрасывать старую мебель и как в стране штрафуют за мусор.

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Кропивницкий