В Кропивницком придумали как будут "наказывать" несовершеннолетних нарушителей

Соответствующее решение уже было принято исполнительным комитетом городского совета.

Как рассказал Якунин, в Кропивницком было определено четыре коммунальных учреждения, где будут работать несовершеннолетние нарушители. В первую очередь речь идет об объединении детско-юношеских клубов по месту жительства, где их будут привлекать к выполнению ремонтов помещений.

В частности в городской библиотеке детей могут привлечь к сортировке, а также ремонту поврежденных книг. Они в частности будут заниматься упорядочением книжных фондов, помогать с ведением картотеки читателей, распределять литературу по направлениям и помогать в оформлении выставок, стендов и стеллажей.

Также несовершеннолетних могут привлечь к: