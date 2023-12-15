У Кропивницькому під час тривоги пролунали вибухи

У Кропивницькому пролунали вибухи. В Повітряних силах перед цим попереджали про рух ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Кропивницькому чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.
Варто додати, що наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. Офіційні особи також поки що нічого не коментували.
Що кажуть у Повітряних силах
О 16:27, через загрозу застосування авіаційних засобів ураження, було оголошено повітряну тривогу у:
Пізніше пресслужба попередила про ракету, яка летіла в напрямку Кривого рогу, однак потім змінила напрямок на Кропивницький. Цивільних закликали перейти в укриття.
О 16:57 в Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.
За даними міського голови Кропивницького Андрія Райковича, під час повітряної тривоги оборонці неба знищили ракету в Кропивницькому районі.
Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".
Як розповіли у Головному управлінні розвідки України, ворог накопичує ракети для повторення масованих ударів, втім масштаби обстрілів будуть меншими.
За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, згідно з даними ГУР, у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет - кілька сотень кожного типу.
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