У Кропивницькому під час тривоги пролунали вибухи

"У Кропивницькому чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Варто додати, що наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. Офіційні особи також поки що нічого не коментували.

Що кажуть у Повітряних силах

О 16:27, через загрозу застосування авіаційних засобів ураження, було оголошено повітряну тривогу у:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Херсонській;

Миколаївській;

Кіровоградській областях.

Пізніше пресслужба попередила про ракету, яка летіла в напрямку Кривого рогу, однак потім змінила напрямок на Кропивницький. Цивільних закликали перейти в укриття.

О 16:57 в Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.

За даними міського голови Кропивницького Андрія Райковича, під час повітряної тривоги оборонці неба знищили ракету в Кропивницькому районі.

Російські обстріли по території України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".

Як розповіли у Головному управлінні розвідки України, ворог накопичує ракети для повторення масованих ударів, втім масштаби обстрілів будуть меншими.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, згідно з даними ГУР, у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет - кілька сотень кожного типу.