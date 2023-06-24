У Кропивницькому є пошкодження через падіння уламків збитих ракет

"Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто", - написав він.

На щастя, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. На місці інциденту працює ДСНС.

Райкович додав, що пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія. У разі необхідності людям запропонують тимчасове житло.

Нічна атака на Україну

Росія цієї ночі вкотре атакувала Україну, цього разу окупанти випустили ракети.

У Києві сили ППО збили понад 20 ворожих ракет, проте уламки пошкодили багатоповерхівку у Солом'янському районі. Через атаку загинуло двоє людей, ще 11 отримали поранення.

Також росіяни атакували приватний сектор Дніпра, було зруйновано кілька будинків. Харків російська армія обстріляла ракетами С-300.

Більш детально про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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