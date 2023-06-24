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В Кропивницком есть повреждения из-за падения обломков сбитых ракет

Фото: в Кропивницком упали обломки вражеской ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кропивницком в ночь на 24 июня сработали силы ПВО. Из-за падения обломков вражеских ракет есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Работали силы ПВО. Обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и авто", - написал он.

К счастью, в результате российской атаки никто не пострадал. На месте инцидента работает ГСЧС.

Райкович добавил, что поврежденные дома обследует специальная комиссия. При необходимости людям предложат временное жилье.

Ночная атака на Украину

Россия этой ночью в очередной раз атаковала Украину, на этот раз оккупанты выпустили ракеты.

В Киеве силы ПВО сбили более 20 вражеских ракет, однако обломки повредили многоэтажку в Соломенском районе. Из-за атаки погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Также россияне атаковали частный сектор Днепра, разрушены несколько домов. Харьков российская армия обстреляла ракетами С-300.

Более подробно о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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