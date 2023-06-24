В Кропивницком есть повреждения из-за падения обломков сбитых ракет

В Кропивницком в ночь на 24 июня сработали силы ПВО. Из-за падения обломков вражеских ракет есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.
"Работали силы ПВО. Обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и авто", - написал он.
К счастью, в результате российской атаки никто не пострадал. На месте инцидента работает ГСЧС.
Райкович добавил, что поврежденные дома обследует специальная комиссия. При необходимости людям предложат временное жилье.
Россия этой ночью в очередной раз атаковала Украину, на этот раз оккупанты выпустили ракеты.
В Киеве силы ПВО сбили более 20 вражеских ракет, однако обломки повредили многоэтажку в Соломенском районе. Из-за атаки погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Также россияне атаковали частный сектор Днепра, разрушены несколько домов. Харьков российская армия обстреляла ракетами С-300.
Более подробно о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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