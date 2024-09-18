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В Кропивницком прозвучали взрывы

Кропивницкий, Среда 18 сентября 2024 02:03
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В Кропивницком прозвучали взрывы Фото: в Кропивницком раздаются взрывы (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В Кропивницком прогремели звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что в области продолжается воздушная тревога. Людям советуют оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.

Ночная атака дронов

Вечером во вторник россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Постепенно воздушные тревоги распространились на большинство областей востока, севера, центра и юга.

Позже в Киевской области были слышны звуки взрывов. Силы ПВО работали по вражеским БпЛА.

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Кропивницкий
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