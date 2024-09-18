В Кропивницком прозвучали взрывы
Фото: в Кропивницком раздаются взрывы (фото из открытых источников)
В Кропивницком прогремели звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что в области продолжается воздушная тревога. Людям советуют оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.
Ночная атака дронов
Вечером во вторник россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Постепенно воздушные тревоги распространились на большинство областей востока, севера, центра и юга.
Позже в Киевской области были слышны звуки взрывов. Силы ПВО работали по вражеским БпЛА.
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