У Кропивницькому пролунав вибух, на місці працюють рятувальники та поліція

"Друзі, без паніки. Про звук вибуху, про який пишете в мережах. Служби ДСНС і поліція працюють. Подробиці повідомимо", - заявив Райкович.

Нічна атака на Україну 24 серпня

Російські війська в ніч із 24 на 25 серпня атакували кілька регіонів України. Так, повідомлялося про вибухи у Запоріжжі під час повітряної тривоги.

Також вибухи були чутні в Одесі. За даними Повітряних сил ЗСУ, їх причиною була робота українських сил ППО.

Крім того, раніше 24 серпня росіяни вдарили ракетами по Дніпру. В результаті атаки постраждали 10 людей.

Також було пошкоджено: банк, заправку, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівлю, також понівечено 15 кіосків.