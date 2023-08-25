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У Кропивницькому пролунав вибух, на місці працюють рятувальники та поліція

Автор: Константин Широкун

У Кропивницькому було чути вибух учора пізно увечері, 24 серпня. На місці події працюють рятувальники та поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Друзі, без паніки. Про звук вибуху, про який пишете в мережах. Служби ДСНС і поліція працюють. Подробиці повідомимо", - заявив Райкович.

Нічна атака на Україну 24 серпня

Російські війська в ніч із 24 на 25 серпня атакували кілька регіонів України. Так, повідомлялося про вибухи у Запоріжжі під час повітряної тривоги.

Також вибухи були чутні в Одесі. За даними Повітряних сил ЗСУ, їх причиною була робота українських сил ППО.

Крім того, раніше 24 серпня росіяни вдарили ракетами по Дніпру. В результаті атаки постраждали 10 людей.

Також було пошкоджено: банк, заправку, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівлю, також понівечено 15 кіосків.

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КропивницькийВибухВторгнення Росії до України