У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги (Facebook-сторінка Сергія Крука)

У Запоріжжі сьогодні, 24 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Представники місцевої влади поки що ніяк не коментували інцидент і не назвали причин вибуху. Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Оновлено 22:53 Мешканці Запоріжжя почули повторний вибух. Обстріли України Нагадаємо, російські окупанти останні кілька місяців посилено обстрілюють Україну. Для атак вони застосовують ракети та ударні дрони. Зокрема, сьогодні, 24 серпня, росіяни вдарили ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали 10 людей. Також було пошкоджено: банк, заправку, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівлю, також понівечено 15 кіосків.