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Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 10

Дніпро , Четвер 24 серпня 2023 13:29
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Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 10 Фото: кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по Дніпру вночі 24 серпня зросла до 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, зараз в лікарні перебуває троє людей - 55-річна жінка, двоє чоловіків 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості.

"На фото - єдине, на що здатен "руський мир". Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі", - написав Лисак.

Фото: наслідки ракетного удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ракетний удар по Дніпру

В ніч на 24 серпня у декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили, що росіяни можуть атакувати балістикою.

Пізніше під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи, також повідомлялось про роботу ППО в регіоні.

Раніше Лисак повідомляв, що внаслідок обстрілу постраждало семеро людей, крім цього, пошкоджено десяток різних об'єктів. Зокрема, банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, також понівечені 15 кіосків.

Крім цього, ворожа ракета зруйнувала два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, пошкодила контактну тролейбусну мережу, водо- і газогони.

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