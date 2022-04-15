В Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружия
Полицейские в Кропивницкому изъяли у гражданина арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли: 2 ручные противотанковые гранатометы, 3 винтовки с оптическим прицелом, 2 карабина, 4 автомата, 3 пистолета, 5 ручных гранат и запалы к ним, около 5 тысяч патронов различных калибров, дымовые шашки, взрывателей, самодельные взрывные устройства, глушители для оружия, оптические устройства, магазины к различным видам оружия, тактическое снаряжение, балаклавы и комплектующие к оружию.
В частности, 50-летний владелец арсенала задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Кроме того, изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертиз.
Полицейские начали производство по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины и проверяют фигуранта на причастность к совершению преступлений на территории Кировоградской и других областей Украины.
В Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружия (facebook.com/mvs.gov.ua)
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