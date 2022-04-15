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В Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружия

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Кропивницкий, Пятница 15 апреля 2022 17:04
В Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружия В Кропивницком у мужчины обнаружили арсенал оружия (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Полицейские в Кропивницкому изъяли у гражданина арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли: 2 ручные противотанковые гранатометы, 3 винтовки с оптическим прицелом, 2 карабина, 4 автомата, 3 пистолета, 5 ручных гранат и запалы к ним, около 5 тысяч патронов различных калибров, дымовые шашки, взрывателей, самодельные взрывные устройства, глушители для оружия, оптические устройства, магазины к различным видам оружия, тактическое снаряжение, балаклавы и комплектующие к оружию.

В частности, 50-летний владелец арсенала задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертиз.

Полицейские начали производство по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины и проверяют фигуранта на причастность к совершению преступлений на территории Кировоградской и других областей Украины.

В Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружияВ Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружия (facebook.com/mvs.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком военные задержали мужчину с поддельным паспортом.

Также мы писали, что российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Кропивницкому.

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