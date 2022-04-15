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У Кропивницькому затримали чоловіка з цілим арсеналом зброї

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Кропивницький, П'ятниця 15 квітня 2022 17:04
У Кропивницькому затримали чоловіка з цілим арсеналом зброї У Кропивницькомув чоловіка виявили арсенал зброї (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Поліцейські у Кропивницькому вилучили у громадянина арсенал зброї, вибухівки та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили: 2 ручні протитанкові гранатомети, 3 гвинтівки з оптичним прицілом, 2 карабіни, 4 автомати, 3 пістолети, 5 ручних гранат та запали до них, близько 5 тисяч набоїв різних калібрів, димові шашки, підривачі, саморобні вибухові пристрої, глушники до зброї, оптичні пристрої, магазини до різних видів зброї, тактичне спорядження, балаклави та комплектуючі до зброї.

Зокрема, 50-річного власника арсеналу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім того, вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України та перевіряють фігуранта на причетність до вчинення злочинів на території Кіровоградщини та інших областей України.

У Кропивницькому затримали чоловіка з цілим арсеналом зброїУ Кропивницькому затримали чоловіка з цілим арсеналом зброї (facebook.com/mvs.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Кропивницькому військові затримали чоловіка з підробленим паспортом.

Також ми писали, що російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому.

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