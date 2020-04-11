У Кропивницькому помер хворий на коронавірус чоловік

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Летальний випадок зафіксували 10 квітня

У Кропивницькому вчора, 10 квітня, зафіксували смерть хворого на коронавірус чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

За даними ОДА, вчора в лікарні від запалення легень помер 71-річний мешканець Кропивницького. У чоловіка було підтверджено зараження коронавірусом. Це вже шостий летальний випадок в області.

Загалом в Кіровоградській області станом на 11 квітня лабораторно підтвердили 106 випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 97 дорослих та троє дітей. Госпіталізовано 59 хворих на коронавірус пацієнтів, решта лікується вдома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість хворих на коронавірус у Кіровоградській області складають медичні працівники. Коронавірусом в області заразилися понад 40 медиків, з них 20 - працівники обласного госпіталю ветеранів війни.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 11 квітня в Україні лабораторно підтвердили 2511 випадків зараження коронавірусом. Жертвами хвороби стали 73 пацієнти, ще 79 особам вдалося одужати.