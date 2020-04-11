ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кропивницькому помер хворий на коронавірус чоловік

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 15:28
У Кропивницькому помер хворий на коронавірус чоловік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Летальний випадок зафіксували 10 квітня

У Кропивницькому вчора, 10 квітня, зафіксували смерть хворого на коронавірус чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

За даними ОДА, вчора в лікарні від запалення легень помер 71-річний мешканець Кропивницького. У чоловіка було підтверджено зараження коронавірусом. Це вже шостий летальний випадок в області.

Загалом в Кіровоградській області станом на 11 квітня лабораторно підтвердили 106 випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 97 дорослих та троє дітей. Госпіталізовано 59 хворих на коронавірус пацієнтів, решта лікується вдома.

У Кропивницькому помер хворий на коронавірус чоловік

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість хворих на коронавірус у Кіровоградській області складають медичні працівники. Коронавірусом в області заразилися понад 40 медиків, з них 20 - працівники обласного госпіталю ветеранів війни.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 11 квітня в Україні лабораторно підтвердили 2511 випадків зараження коронавірусом. Жертвами хвороби стали 73 пацієнти, ще 79 особам вдалося одужати.

У Черкаській області від коронавірусу одужали 3 українці В Іспанії кількість смертей від коронавірусу знижується третій день поспіль
Новини України КропивницькийКропивницька областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся