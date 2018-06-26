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В Кропивницком разоблачили на взятке чиновника ГФС

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 20:52
Фото: задержание чиновника (
Фото: задержание чиновника (

Чиновника задержали после получения очередной взятки в размере 6 тыс. гривен

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке чиновника Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой разоблачили начальника одного из отделов Главного управления государственной фискальной службы в Кировоградской области на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что чиновник, который осуществляет контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции, потребовал от владелицы одной из кофеен областного центра ежемесячную "дань" за "закрывания глаз" на незаконную реализацию водочных изделий.

Фото: в Кропивницкому разоблачили на взятке чиновника ДФС
"Сотрудники СБ Украины задержали налоговика неподалеку кафе после получения очередной взятки в размере 6 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке командира роты патрульной полиции.

В Днепре разоблачили на взятке командира роты патрульной полиции В Днепре на взятке задержали начальника местного отделения пограничной службы
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Кропивницкий, ГФС, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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