В Кропивницком разоблачили на взятке чиновника ГФС

Чиновника задержали после получения очередной взятки в размере 6 тыс. гривен

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке чиновника Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой разоблачили начальника одного из отделов Главного управления государственной фискальной службы в Кировоградской области на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что чиновник, который осуществляет контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции, потребовал от владелицы одной из кофеен областного центра ежемесячную "дань" за "закрывания глаз" на незаконную реализацию водочных изделий.

Фото: в Кропивницкому разоблачили на взятке чиновника ДФС "Сотрудники СБ Украины задержали налоговика неподалеку кафе после получения очередной взятки в размере 6 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке командира роты патрульной полиции.