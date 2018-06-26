У Дніпрі викрили на хабарі командира роти патрульної поліції

Його затримали після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. гривень

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі командира роти патрульної поліції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники СБУ викрили на систематичних хабарах командира роти одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області та його підлеглого", - йдеться у повідомленні.

Так, оперативники спецслужби встановили, що впродовж січня-травня 2018 року поліцейські налагодили схему отримання неправомірної вигоди з водіїв транспортних засобів за нескладання протоколів про адміністративні порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовими особами 20 тис. гривен від жителя Дніпра.

Як зазначається, зловмисників затримали на одній із автозаправних станцій після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. гривень. Співробітники СБ України встановили, що до корупційної схеми ділки також спробували залучити інспектора відділу моніторингу управління патрульної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення поліцейським про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокуратура Києва направила до суду справу стосовно директора "Агроспецсервіс".