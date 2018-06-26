Посадовця затримали після отримання чергового хабара у розмірі 6 тис. гривень

У Кропивницькому співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі посадовця Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили начальника одного із відділів Головного управління державної фіскальної служби в Кіровоградській області на систематичному вимаганні хабарів з комерсантів", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що посадовець, який здійснює контроль за виробництвом та обігом алкогольної та тютюнової продукції, вимагав від власниці однієї із кавʼярень обласного центру щомісячну "данину" за "затуляння очей" на незаконну реалізацію горілчаних виробів.

Фото: у Кропивницькому викрили на хабарі посадовця ДФС

"Співробітники СБ України затримали податківця неподалік кавʼярні після отримання чергового хабара у розмірі 6 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі командира роти патрульної поліції.