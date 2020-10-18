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В Кропивницком повреждены более 100 домов из-за непогоды

Автор: Максим Зайченко

В Кропивницком из-за непогоды, которая накрыла Украину в последние дни, повреждены кровли более 100 жилых домов. Также отключены 7 газо-распределительных и 22 трансформаторные подстанции.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Кропивницком повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 70 деревьев и подтоплены 4 домохозяйств. Отключено 7 газо-распределительных и 22 трансформаторные подстанции. Подразделения ГСЧС привлечены для распыления поваленных деревьев и обустройства поврежденных крыш полиэтиленовой пленкой. Работы по откачке воды завершены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в селе Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала школы на площади 600 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта.

Также РБК-Украина писало, что непогода частично повредила кровли около 40 частных построек, трех школ и одного детского сада в Арбузинском районе Николаевской области.

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