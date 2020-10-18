У Кропивницькому пошкоджено понад 100 будинків через негоду

У Кропивницькому через негоду, яка накрила Україну в останні дні, пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків. Також відключені 7 газорозподільних і 22 трансформаторні підстанції.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У Кропивницькому пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 70 дерев та підтоплено 4 домогосподарств. Відключено 7 газорозподільних і 22 трансформаторні підстанції. Підрозділи ДСНС залучені для розпилювання повалених дерев та облаштування пошкоджених дахів поліетиленовою плівкою. Роботи з відкачування води завершені", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у селі Іванівка Новоукраїнського району пошкоджено дах спортзалу школи на площі 600 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду трьох шкіл та одного дитячого саду в Арбузинському районі Миколаївської області.

Також РБК-Україна писало, що негода частково пошкодила покрівлі близько 40 приватних будівель, трьох шкіл та одного дитячого саду в Арбузинському районі Миколаївської області.