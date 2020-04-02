В Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса из-за отказа в проезде без масок

Автобус пришлось снять с рейса
В Кропивницком мужчина и женщина из-за отказа в проезде без масок разбили лобовое стекло пассажирского автобуса. Об этом сообщили в Кропивницком горсовете.
Сообщается, что двое пассажиров зашли в салон автобуса на одной из конечных станций без масок. После замечания со стороны кондуктора, что проезд без средств защиты запрещен, пара вышла на улицу и стала выбивать лобовое стекло и двери.
"Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства надо 16 тысяч гривен. Все, что происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию", - сообщил заместитель мэра Кропивницкого Александр Вергун.
Автобус розбивали
У Кропивницькому чоловік та жінка, через прохання кондуктора одягти маски, розбили лобове скло автобуса. Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26. Двоє пасажирів на кінцевій зупинці, зайшли до салону. Кондуктор зауважила, що, через карантинні заходи, проїзд в автобусі можливий лише в масках. Чоловік та жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло та двері. А вже за кілька секунд поцілили в лобове скло цеглиною. - Автобус довелось зняти з рейсу, - розповів Олександр Вергун, - тепер на відновлення транспортного засобу треба 16 тисяч гривень. Все, що відбувалось зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію. А за інформацією директора ПП «Олікс» Дмитра Вінницького схожа історія сталась і на 44 маршруті. Водій маршрутного таксі з сімома пасажирами відмовився брати чоловіка на зупинці, і той жбурнув в маршрутку камінням.Опубліковано Міська рада міста Кропивницького Четвер, 2 квітня 2020 р.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждался вопрос введения "масочного режима" во всей Украине. Украинцев могут обязать носить маски с 6 до 24 апреля.
Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения настаивают на необходимости "масочного режима", так как это уменьшает возможность передачи коронавируса. Маска позволяет сократить дистанцию выделения биоматериалов с полутора метров до 10-15 см.
Кроме этого, в Сумах мужчину за поход в магазин без маски суд оштрафовал на 17 тысяч гривен.