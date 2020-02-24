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В Кропивницком из-за непогоды упало дерево, есть пострадавшая

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 15:47
В Кропивницком из-за непогоды упало дерево, есть пострадавшая
Фото: поваленное дерево (dsns.gov.ua)

Женщину доставили в областную больницу

В Кропивницком из-за сильного ветра упало дерево, в результате пострадала женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным событиям (ГСЧС).

Сообщается, что 24 февраля в 12:56 в Службу спасения поступило сообщение из Telegram-канала "Безопасный город" о том, что на углу улиц Черновола и Преображенская в результате сильного ветра упало большое дерево и травмировало женщину.

"Нужна была помощь спасателей, чтобы освободить пострадавшую и убрать стволы и ветки. Бойцы 1-го ДПРЗ, прибывшие на место происшествия, убрали дерево и помогли медикам положить пострадавшую на медицинские носилки", - говорится в сообщении.

Сейчас, женщину доставили в областную больницу.

Напомним, из-за непогоды в Украине в некоторых областях произошло частичное падения деревьев на дороги, а также сорваны крыши зданий.

Как сообщало РБК-Украина, в Одессе из-за сильного ветра падают деревья, в городе много поврежденных машин, а также не ходят трамваи. На улице Марсельской ветром снесло остановку, а на Куяльнике - крышу из заводского здания.

Отметим, 24 февраля на Украину обрушился ураган "Юля". Спасатели настаивают на усиление мер собственной безопасности и призывают граждан без лишней необходимости не выходить на улицу.

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