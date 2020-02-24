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У Кропивницькому через непогоду упало дерево, є постраждала

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 15:47
У Кропивницькому через непогоду упало дерево, є постраждала
Фото: повалене дерево (dsns.gov.ua)

Жінку доставлено в обласну лікарню

У Кропивницькому через сильний вітер упало дерево, у результаті постраждала жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних подій (ДСНС).

Зазначається, що 24 лютого о 12:56 до Служби порятунку надійшло повідомлення з Telegram-каналу "Безпечне місто" про те, що на розі вулиць Чорновола та Преображенська внаслідок сильного вітру впало велике дерево та травмувало жінку.

"Потрібна була допомога рятувальників, щоб звільнити постраждалу та прибрати стовбури і гілля. Бійці 1-го ДПРЗ, що прибули на місце події, прибрали дерево та допомогли медикам покласти постраждалу на медичні ноші", - йдеться у повідомленні.

Наразі, жінку доставлено в обласну лікарню.

Нагадаємо, через негоду в Україні в деяких областях сталося часткове повалення дерев на дороги, а також зірвано дахи будників.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одесі через сильний вітер падають дерева, в місті багато пошкоджених машин, а також не ходять трамваї. На вулиці Марсельській вітром знесло зупинку, а на Куяльнику - дах із заводської будівлі.

Відзначимо, 24 лютого на Україну обрушився ураган "Юля". Рятувальники наполягають на посилення заходів власної безпеки і закликають громадян без зайвої необхідності не виходити на вулицю.

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Новини України ГідрометцентрКропивницькийпостраждалі
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