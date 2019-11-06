У Кропивницькому частина міста лишилася без опалення

Ілюстративне фото (УНІАН)

Без опалення залишилися 4 мікрорайони міста

У Кропивницькому через пошкодження газопроводу без опалення залишилися 4 мікрорайони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у середу, 5 листопада, після 17-ї години в ході земельних робіт на території одного з місцевих підприємств було пошкоджено газопровід. В результаті аварії від газопостачання було відключено південно-західну котельню КП "Теплоенергетик".

Зазначається, що через відключення котельні без теплопостачання тимчасово залишилися 4 мікрорайони Кропивницького. У четвер, 6 листопада, на газопроводі плануються ремонтно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній з об'єднаних територіальних громад Харківської області оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення. Крім того, голова громади запропонував продовжити роботу місцевого садочка, щоб діти могли залишатися там на ніч.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з відсутністю опалення в місті Куп'янськ було продовжено канікули в десяти освітніх закладах міста. Канікули в 10 закладах загальної середньої освіти було продовжено до 8 листопада.