В Кропивницком более 20 улиц получили новые украинские названия

В Кропивницком депутаты городского совета единогласно поддержали переименование улиц, названия которых были связаны с Россией или коммунистическим режимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кропивницкий горсовет.

"Более двадцати улиц и переулков в Кропивницком, названия которых связаны с Россией или историей коммунистического движения, получили новые украинские имена. Соответствующее решение единогласно поддержал Кропивницкий городской совет на своем заседании сегодня, 12 мая", - говорится в сообщении горсовета. Таким образом, в Кропивницком теперь улицы получили такие новые украинские названия, как: Ирпенская, Бородянская, Чернобаевская, Гостомельская, Ахтырская и Героев Мариуполя. При этом в городе пропала площадь Дружбы народов. Постройки, которые находятся рядом с площадью, получат адреса на улицах Евгения Маланюка и Андрея Матвиенко.