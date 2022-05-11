В Днепре переименовали еще почти два десятка улиц
Фото: в Днепре переименовали еще почти два десятка улиц (dniprograd org)
В Днепре сменили названия еще почти 20 топонимов. Большинство новых наименований теперь связаны непосредственно с его историей, еще ряд переименован в честь украинских художников и защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время 21-й внеочередной сессии горсовета 11 мая
"Мы должны делать это в интересах территориальной общины, учитывая все исторические особенности. Имперских нарративов нужно избавляться. У нас нет морального права не делать этого", - сказал Филатов.
- ул. Баженова (Шевченковский р-н) отныне Сурско-Литовская.
- ул. Байкова (Соборный р-н) - Старая Пристань.
- ул. Башкирская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Редутная.
- ул. Ватутина (Новокодацький р-н) - Узв. Воздвиженский.
- ул. Гагринская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Василия Корниенко (украинского художника и детского писателя, который родился в селе Мануйловка Екатеринославской губернии, и был, в частности, иллюстратором "Энеиды" Ивана Котляревского, - ред.).
- пер. Гагринский (Амур-Нижнеднепровский р - н) - Василия Корниенко.
- ул. Гвардейская (Новокодацкий р-н) - Посполитая.
- ул. Дежнева (Самарский р-н) - Староигренская.
- ул. Игнатьева (Чечеловский р-н) - старого кирпича.
- ул. Ижевская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) - Брылов путь.
- пер. ижевский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Брылов.
- ул. Костромская (Новокодацкий р-н) - Мамаева Балка.
- ул. Кубанская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - перевоз.
- ул. Мурманская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Балаклеевская.
- ул. Муромская (Соборный р-н) - Мерефянская.
- ул. Павелецкая (Чечелівський р-н) - Войцехова Балка.
- ул. Пензенская (Самарский р-н) - Шинкарская.
- ул. Сибирская (Новокодацький р-н) Старый Вал.
- ул. Уральская (Чечеловский р-н) - Национальной гвардии.
Как известно, первые три десятка улиц Днепра переименовали в конце апреля.