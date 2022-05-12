В Кропивницькому понад 20 вулиць отримали нові українські назви

В Кропивницькому депутати міської ради одноголосно підтримали перейменування вулиць, назви яких були пов’язані з Росією або комуністичним режимом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кропивницьку міськраду.

"Понад двадцять вулиць та провулків у Кропивницькому, назви яких пов’язані із Росією чи історією комуністичного руху, отримали нові українські імена. Відповідне рішення одноголосно підтримала Кропивницька міська рада на своєму засіданні сьогодні, 12 травня", - сказано в повідомленні міськради. Таким чином в Кропивницькому вулиці отримали такі нові українські назви, як: Ірпінська, Бородянська, Чорнобаївська, Гостомельська, Охтирська та Героїв Маріуполя. При цьому у місті зникла площа Дружби народів. Будівлі, які знаходяться поруч з площею, отримають адреси на вулицях Євгена Маланюка і Андрія Матвієнка.