В Кропивницькому понад 20 вулиць отримали нові українські назви

В Кропивницькому депутати міської ради одноголосно підтримали перейменування вулиць, назви яких були пов’язані з Росією або комуністичним режимом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кропивницьку міськраду.
"Понад двадцять вулиць та провулків у Кропивницькому, назви яких пов’язані із Росією чи історією комуністичного руху, отримали нові українські імена. Відповідне рішення одноголосно підтримала Кропивницька міська рада на своєму засіданні сьогодні, 12 травня", - сказано в повідомленні міськради.
Таким чином в Кропивницькому вулиці отримали такі нові українські назви, як: Ірпінська, Бородянська, Чорнобаївська, Гостомельська, Охтирська та Героїв Маріуполя. При цьому у місті зникла площа Дружби народів. Будівлі, які знаходяться поруч з площею, отримають адреси на вулицях Євгена Маланюка і Андрія Матвієнка.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.
Також ми писали, що у Києві завершилося голосування з приводу перейменувань станцій метро. Всього від людей було отримано 170 тисяч відповідей.
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