За крок до припинення шатдауну: палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За відновлення роботи американського уряду проголосували 222 члени Палати представників, проти - 209.

Причому майже кожен республіканець, а також кілька демократів проголосували за законопроект.

Ухвалений законопроєкт є компромісним.

Крім тимчасового фінансування до 30 січня 2026 року, він закріплює три пакети річних асигнувань: для військового будівництва, потреб законодавчої влади та Міністерства сільського господарства.

Документ також гарантує поновлення на роботі звільнених під час шатдауну працівників із виплатою їм заробітної плати.

Тепер документ про поновлення роботи американського уряду має підписати президент США Дональд Трамп.

Варто зазначити: цей шатдаун був найтривалішим в історії США і продовжувався 43 дні.

Два дні тому Сенат США проголосував за фінальний документ про продовження фінансування уряду.