Крок до п’єдесталу: українці стали четвертими на ЧС зі синхронних стрибків

Відбірковий раунд: потрапляння у фінал

Кирило, який є срібним призером ЧС-2023, та Станіслав, який другий раз увійшов до заявки України на світову першість, стартували з кваліфікації.

За шість стрибків вони набрали 374,91 бала, що забезпечило потрапляння у фінал серед восьми найкращих пар.

Хід фіналу: стабільність та прорив

У перших двох раундах українці виконали стрибки зі складністю 2.0, отримавши 47,40 та 45 балів, і займали останнє восьме місце.

У третьому раунді Болюх і Оліферчик показали найкращий результат серед фіналістів - 77,52 бала зі складністю 3.4, піднявшись на п’яту позицію. Наступний стрибок зі складністю 3.1 приніс їм 69,75 бала.

Підсумок змагань: четверте місце

Останні два стрибки українського дуету, зі складністю 3.8 і 3.4, були оцінені в 71,82 та 76,50 бала.

Загальний результат - 387,99 балів - дозволив зайняти четверту сходинку, відставши від бронзових призерів з Великої Британії на 17,34 бала.

Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик на Чемпіонаті світу - 2025 (фото: instagram.com/ukrdiving)

Чемпіони світу: топ-3 дуетів у синхронних стрибках