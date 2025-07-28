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Крок до п’єдесталу: українці стали четвертими на ЧС зі синхронних стрибків

Українські спортсмени зі синхронного плавання (фото: instagram.com/ukrdiving)
Автор: Катерина Урсатій

Українські спортсмени Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик фінішували четвертими у фіналі чемпіонату світу-2025 у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Федерація України зі стрибків у воду в Instagram.

Відбірковий раунд: потрапляння у фінал

Кирило, який є срібним призером ЧС-2023, та Станіслав, який другий раз увійшов до заявки України на світову першість, стартували з кваліфікації.

За шість стрибків вони набрали 374,91 бала, що забезпечило потрапляння у фінал серед восьми найкращих пар.

Хід фіналу: стабільність та прорив

У перших двох раундах українці виконали стрибки зі складністю 2.0, отримавши 47,40 та 45 балів, і займали останнє восьме місце.

У третьому раунді Болюх і Оліферчик показали найкращий результат серед фіналістів - 77,52 бала зі складністю 3.4, піднявшись на п’яту позицію. Наступний стрибок зі складністю 3.1 приніс їм 69,75 бала.

Підсумок змагань: четверте місце

Останні два стрибки українського дуету, зі складністю 3.8 і 3.4, були оцінені в 71,82 та 76,50 бала.

Загальний результат - 387,99 балів - дозволив зайняти четверту сходинку, відставши від бронзових призерів з Великої Британії на 17,34 бала.

 

Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик на Чемпіонаті світу - 2025 (фото: instagram.com/ukrdiving) 

Чемпіони світу: топ-3 дуетів у синхронних стрибках

  1. Цзююань Чжен/Зонгюань Вань (Китай) - 467,31 бала

  2. Хуан Мануель Селая/Осмар Ольвера Ібарра (Мексика) - 449,28 бала

  3. Джек Лафер/Ентоні Гардінг (Велика Британія) - 405,33 бала

Що відомо про ЧС-2025?

Чемпіонат світу з водних видів спорту - 2025 триває з 28 липня по 3 серпня у Сінгапурі на аренах Singapore Sports Hub й Sentosa Island.

Збірна України зі стрибків у воду виступає у складі 10 спортсменів, які змагаються у 12 дисциплінах: індивідуальних, синхронних та змішаних.

У складі команди є як досвідчені призери чемпіонатів світу, зокрема, Олексій Середа, Кірілл Болюх та Софія Лискун, так і дебютанти світової першості.

Чемпіонат транслюється наживо на Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного.

Також читайте про українку, яка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.

А ще вам буде цікаво дізнатися більше про матч відбору на ЧС-2026 Україна - Франція.

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