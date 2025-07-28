Шаг к пьедесталу: украинцы стали четвертыми на ЧМ по синхронным прыжкам

Отборочный раунд: попадание в финал

Кирилл, который является серебряным призером ЧМ-2023, и Станислав, который второй раз вошел в заявку Украины на мировое первенство, стартовали с квалификации.

За шесть прыжков они набрали 374,91 балла, что обеспечило попадание в финал среди восьми лучших пар.

Ход финала: стабильность и прорыв

В первых двух раундах украинцы выполнили прыжки со сложностью 2.0, получив 47,40 и 45 баллов, и занимали последнее восьмое место.

В третьем раунде Болюх и Олиферчик показали лучший результат среди финалистов - 77,52 балла со сложностью 3.4, поднявшись на пятую позицию. Следующий прыжок со сложностью 3.1 принес им 69,75 балла.

Итог соревнований: четвертое место

Последние два прыжка украинского дуэта, со сложностью 3.8 и 3.4, были оценены в 71,82 и 76,50 балла.

Общий результат - 387,99 баллов - позволил занять четвертую строчку, отстав от бронзовых призеров из Великобритании на 17,34 балла.

Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик на Чемпионате мира - 2025 (фото: instagram.com/ukrdiving)

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