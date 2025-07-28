Крок до п’єдесталу: українці стали четвертими на ЧС зі синхронних стрибків
Українські спортсмени Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик фінішували четвертими у фіналі чемпіонату світу-2025 у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Федерація України зі стрибків у воду в Instagram.
Відбірковий раунд: потрапляння у фінал
Кирило, який є срібним призером ЧС-2023, та Станіслав, який другий раз увійшов до заявки України на світову першість, стартували з кваліфікації.
За шість стрибків вони набрали 374,91 бала, що забезпечило потрапляння у фінал серед восьми найкращих пар.
Хід фіналу: стабільність та прорив
У перших двох раундах українці виконали стрибки зі складністю 2.0, отримавши 47,40 та 45 балів, і займали останнє восьме місце.
У третьому раунді Болюх і Оліферчик показали найкращий результат серед фіналістів - 77,52 бала зі складністю 3.4, піднявшись на п’яту позицію. Наступний стрибок зі складністю 3.1 приніс їм 69,75 бала.
Підсумок змагань: четверте місце
Останні два стрибки українського дуету, зі складністю 3.8 і 3.4, були оцінені в 71,82 та 76,50 бала.
Загальний результат - 387,99 балів - дозволив зайняти четверту сходинку, відставши від бронзових призерів з Великої Британії на 17,34 бала.
Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик на Чемпіонаті світу - 2025 (фото: instagram.com/ukrdiving)
Чемпіони світу: топ-3 дуетів у синхронних стрибках
-
Цзююань Чжен/Зонгюань Вань (Китай) - 467,31 бала
-
Хуан Мануель Селая/Осмар Ольвера Ібарра (Мексика) - 449,28 бала
-
Джек Лафер/Ентоні Гардінг (Велика Британія) - 405,33 бала
Що відомо про ЧС-2025?
Чемпіонат світу з водних видів спорту - 2025 триває з 28 липня по 3 серпня у Сінгапурі на аренах Singapore Sports Hub й Sentosa Island.
Збірна України зі стрибків у воду виступає у складі 10 спортсменів, які змагаються у 12 дисциплінах: індивідуальних, синхронних та змішаних.
У складі команди є як досвідчені призери чемпіонатів світу, зокрема, Олексій Середа, Кірілл Болюх та Софія Лискун, так і дебютанти світової першості.
Чемпіонат транслюється наживо на Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного.
Також читайте про українку, яка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.
А ще вам буде цікаво дізнатися більше про матч відбору на ЧС-2026 Україна - Франція.