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Шаг к пьедесталу: украинцы стали четвертыми на ЧМ по синхронным прыжкам

Понедельник 28 июля 2025 14:59
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Шаг к пьедесталу: украинцы стали четвертыми на ЧМ по синхронным прыжкам Украинские спортсмены по синхронному плаванию (фото: instagram.com/ukrdiving)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские спортсмены Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик финишировали четвертыми в финале чемпионата мира-2025 в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерация Украины по прыжкам в воду в Instagram.

Отборочный раунд: попадание в финал

Кирилл, который является серебряным призером ЧМ-2023, и Станислав, который второй раз вошел в заявку Украины на мировое первенство, стартовали с квалификации.

За шесть прыжков они набрали 374,91 балла, что обеспечило попадание в финал среди восьми лучших пар.

Ход финала: стабильность и прорыв

В первых двух раундах украинцы выполнили прыжки со сложностью 2.0, получив 47,40 и 45 баллов, и занимали последнее восьмое место.

В третьем раунде Болюх и Олиферчик показали лучший результат среди финалистов - 77,52 балла со сложностью 3.4, поднявшись на пятую позицию. Следующий прыжок со сложностью 3.1 принес им 69,75 балла.

Итог соревнований: четвертое место

Последние два прыжка украинского дуэта, со сложностью 3.8 и 3.4, были оценены в 71,82 и 76,50 балла.

Общий результат - 387,99 баллов - позволил занять четвертую строчку, отстав от бронзовых призеров из Великобритании на 17,34 балла.

Шаг к пьедесталу: украинцы стали четвертыми на ЧМ по синхронным прыжкам

Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик на Чемпионате мира - 2025 (фото: instagram.com/ukrdiving)

Чемпионы мира: топ-3 дуэтов в синхронных прыжках

  1. Цзююань Чжэн/Зонгюань Вань (Китай) - 467,31 балла

  2. Хуан Мануэль Селая/Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) - 449,28 балла

  3. Джек Лафер/Энтони Гардинг (Великобритания) - 405,33 балла

Что известно о ЧМ-2025?

Чемпионат мира по водным видам спорта - 2025 проходит с 28 июля по 3 августа в Сингапуре на аренах Singapore Sports Hub и Sentosa Island.

Сборная Украины по прыжкам в воду выступает в составе 10 спортсменов, которые соревнуются в 12 дисциплинах: индивидуальных, синхронных и смешанных.

В составе команды есть как опытные призеры чемпионатов мира, в частности, Алексей Середа, Кирилл Болюх и София Лискун, так и дебютанты мирового первенства.

Чемпионат транслируется в прямом эфире на Суспільне Спорт, местных каналах Суспільного.

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