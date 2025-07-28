Шаг к пьедесталу: украинцы стали четвертыми на ЧМ по синхронным прыжкам
Украинские спортсмены Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик финишировали четвертыми в финале чемпионата мира-2025 в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерация Украины по прыжкам в воду в Instagram.
Отборочный раунд: попадание в финал
Кирилл, который является серебряным призером ЧМ-2023, и Станислав, который второй раз вошел в заявку Украины на мировое первенство, стартовали с квалификации.
За шесть прыжков они набрали 374,91 балла, что обеспечило попадание в финал среди восьми лучших пар.
Ход финала: стабильность и прорыв
В первых двух раундах украинцы выполнили прыжки со сложностью 2.0, получив 47,40 и 45 баллов, и занимали последнее восьмое место.
В третьем раунде Болюх и Олиферчик показали лучший результат среди финалистов - 77,52 балла со сложностью 3.4, поднявшись на пятую позицию. Следующий прыжок со сложностью 3.1 принес им 69,75 балла.
Итог соревнований: четвертое место
Последние два прыжка украинского дуэта, со сложностью 3.8 и 3.4, были оценены в 71,82 и 76,50 балла.
Общий результат - 387,99 баллов - позволил занять четвертую строчку, отстав от бронзовых призеров из Великобритании на 17,34 балла.
Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик на Чемпионате мира - 2025 (фото: instagram.com/ukrdiving)
Чемпионы мира: топ-3 дуэтов в синхронных прыжках
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Цзююань Чжэн/Зонгюань Вань (Китай) - 467,31 балла
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Хуан Мануэль Селая/Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) - 449,28 балла
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Джек Лафер/Энтони Гардинг (Великобритания) - 405,33 балла
Что известно о ЧМ-2025?
Чемпионат мира по водным видам спорта - 2025 проходит с 28 июля по 3 августа в Сингапуре на аренах Singapore Sports Hub и Sentosa Island.
Сборная Украины по прыжкам в воду выступает в составе 10 спортсменов, которые соревнуются в 12 дисциплинах: индивидуальных, синхронных и смешанных.
В составе команды есть как опытные призеры чемпионатов мира, в частности, Алексей Середа, Кирилл Болюх и София Лискун, так и дебютанты мирового первенства.
Чемпионат транслируется в прямом эфире на Суспільне Спорт, местных каналах Суспільного.
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