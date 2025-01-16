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Крок назад: Porsche може представити новий кросовер Macan з ДВЗ

Четвер 16 січня 2025 14:40
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Крок назад: Porsche може представити новий кросовер Macan з ДВЗ Фото: Porsche може представити новий кросовер Macan з ДВЗ (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Porsche може випустити новий кросовер Macan з ДВЗ. Однойменний електричний кросовер непогано стартував минулого року, але його перспективи через зміни у перевагах покупців залишаються туманними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

За даними ЗМІ, німці готові переглянути стратегію розвитку та хочуть максимально продовжити життя моделям із двигунами внутрішнього згоряння.

Минулий рік закінчився для Porsche зниженням глобальних продажів на 3%, причому найсильніше показники впали в Китаї – майже на третину. Компанія вступає в один із найскладніших періодів своєї історії, і стратегії, які ще кілька років тому здавалися виграшними, швидше за все, доведеться переглянути. Насамперед це стосується електрифікації. Дійшло до того, що в Porsche оцінюють перспективи встановлення гібридних систем та звичайних ДВЗ на моделі, які спочатку були задумані як електричні.

Результатом цих досліджень може стати паливний Macan другого покоління. Сучасний кросовер існує тільки у вигляді електромобіля і оснащується одним або двома електромоторами.

Це перша модель Porsche на платформі PPE (Premium Platform Electric), розробленої спільно з Audi, але така бензиновому Macan не підійде. Для нього можуть взяти Premium Platform Combustion (PPC), яка лежить в основі "третього" Audi Q5 і всього сімейства A5. Вона призначена для середніх та великих моделей та підтримує просунуті гібридні установки.

Попередній Macan за 10 років розійшовся тиражем близько півмільйона екземплярів, проте з набранням чинності нових вимог до кібербезпеки йому довелося залишити один із головних ринків – європейський.

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