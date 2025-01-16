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Шаг назад: Porsche может представить новый кроссовер Macan с ДВС

Четверг 16 января 2025 14:40
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Шаг назад: Porsche может представить новый кроссовер Macan с ДВС Фото: Porsche может представить новый кроссовер Macan с ДВС (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Porsche может выпустить новый кроссовер Macan с ДВС. Одноименный электрический кроссовер неплохо стартовал в прошлом году, но его перспективы из-за изменений в предпочтениях покупателей остаются туманными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

По данным СМИ, немцы готовы пересмотреть стратегию развития и хотят максимально продлить жизнь моделям с двигателями внутреннего сгорания.

Прошлый год закончился для Porsche снижением глобальных продаж на 3%, причем сильнее всего показатели упали в Китае - почти на треть. Компания вступает в один из самых сложных периодов своей истории, и стратегии, которые еще несколько лет назад казались выигрышными, скорее всего, придется пересмотреть. В первую очередь это касается электрификации. Дошло до того, что в Porsche оценивают перспективы установки гибридных систем и обычных ДВС на модели, которые изначально были задуманы как электрические.

Результатом этих исследований может стать топливный Macan второго поколения. Современный кроссовер существует только в виде электромобиля и оснащается одним или двумя электромоторами.

Это первая модель Porsche на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi, но такая бензиновому Macan не подойдет. Для него могут взять Premium Platform Combustion (PPC), которая лежит в основе "третьего" Audi Q5 и всего семейства A5. Она предназначена для средних и крупных моделей и поддерживает продвинутые гибридные установки.

Предыдущий Macan за 10 лет разошелся тиражом около полумиллиона экземпляров, однако со вступлением в силу новых требований к кибербезопасности ему пришлось покинуть один из главных рынков - европейский.

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