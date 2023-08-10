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Крок, який давно перезрів. У Зеленського закликали вигнати Росію з ООН

Фото: Україна закликала вигнати Росію з ООН (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна вкотре закликає Організацію Об'єднаних Націй позбавити Росію права вето й виключити з Ради Безпеки ООН.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Путінська Росія не лише стала покровителем терористичних угруповань і воєнних злочинців по всьому світу, а й продовжує займатися інтоксикацією міжнародних організацій. Уже зрозуміло: Кремль перетворив вето в Раді Безпеки ООН на інструмент торгівлі з країнами зі специфічними режимами та патологічною схильністю до воєнних злочинів", - зазначив Подоляк.

За його словами, нині кожен, хто хоче вчинити теракт, закупити ракетні технології в обхід санкцій, продати сировину в зону конфліктів, знає, що може знайти підтримку в Росії, а будь-яка реакція ООН тим часом буде миттєво заблокована.

"Органи глобальної безпеки мають бути очищені. Перший крок уже давно перезрів - час нарешті позбавити Росію права вето й виключити з Ради Безпеки ООН", - підкреслив він.

Нагадаємо, що, за даними МЗС України, Росія стала частиною Ради безпеки ООН незаконно.

Крім того, ми повідомляли, що Росія намагалась завадити скликанню Ради Безпеки ООН, на якому мав обговорюватись підрив дамби Каховської ГЕС.

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