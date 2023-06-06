Росія намагалась завадити скликанню Радбезу ООН щодо підриву Каховської ГЕС, - Кулеба
Росія намагалась завадити скликанню Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься підрив дамби Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
За його словами, Росія "намагалася вставити палиці в колеса" Україні щодо засідання Радбезу ООН.
"Росія почала імітувати, що це Україна начебто зруйнувала дамбу, і теж почали вимагати скликання Радбезу", - сказав міністр.
Кулеба також зазначив, що Україні вдалось менш ніж за 24 години скликати засідання Ради Безпеки ООН.
"Той факт, що ми змогли скликати Радбез свідчить про те, що троє з постійних членів радбезу - США, Франція, Велика Британія, представники наших основних партнерів на нашому боці й підтримують нас у цій ситуації", - наголосив він.
Підрив Каховської ГЕС
Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.
В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.
Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.
При цьому в ООН на тлі такого теракту окупанти нагадали про День російської мови. Подібна витівка викликала багато критики на адресу Організації. Однак у МЗС України заявляли про намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.
Пізніше постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив про те, що Росія також скличе засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.
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