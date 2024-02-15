Крок до авіації майбутнього. США планують озброїтись безпілотним паливозаправником

Як пояснює видання, мова йде про інтеграцію й тестування системи Merlin Pilot на літаку. Вже протягом року мають бути проведені льотні демонстрації безпілотних можливостей.

Також йдеться про багаторічне партнерство з Командуванням матеріально-технічного забезпечення, а також з Командуванням повітряної мобільності.

Робота з інтеграції системи Merlin Pilot на KC-135 Stratotanker буде проходити поетапно:

спершу зменшать навантаження на екіпаж;

потім переходитимуть до експлуатації літака зі скороченням кількості екіпажу.

Програма стане базовою для майбутньої системи дозаправлення у повітрі наступного покоління і є відображенням прагнення Повітряних сил до розвитку автономних технологій.

Як відзначають у Merlin, перша серія польотів передбачатиме проведення базових операцій з дозаправлення у повітрі.

"KC-135 буде вже шостим літаком, що оснащений системою Merlin Pilot (разом з Beechcraft King Air, De Havilland Canada Twin Otter, Cessna Caravan, Rutan Long-EZ і Cozy Mark IV). Минулого року було проведено низку випробувань цієї системи з пілотами на борту для спостереження за експериментальною системою управління польотом", - пише видання.