Кризова група ЄС обговорить ескалацію російсько-української війни, - Reuters

Посли країн-членів Європейського союзу запрошені на засідання робочої групи із кризового реагування у понеділок, 26 вересня. На зустрічі обговорять побоювання щодо ескалації війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Як зазначається у повідомленні, посли зазвичай не присутні на засіданнях об'єднаної групи реагування на політичні кризи, до якої входять представники виконавчої влади та дипломатичної служби ЄС.
Джерела повідомили, що зустріч за зачиненими дверима у Брюсселі має відбутися сьогодні вранці.
Нагадаємо, російський президент Володимир Путін 21 вересня віддав наказ про першу мобілізацію Росії з часів Другої світової війни і підтримав план анексії території України, попередивши Захід, що він не блефує, коли каже, що готовий застосувати ядерну зброю .
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