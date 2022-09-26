Кризова група ЄС обговорить ескалацію російсько-української війни, - Reuters

Як зазначається у повідомленні, посли зазвичай не присутні на засіданнях об'єднаної групи реагування на політичні кризи, до якої входять представники виконавчої влади та дипломатичної служби ЄС.

Джерела повідомили, що зустріч за зачиненими дверима у Брюсселі має відбутися сьогодні вранці.