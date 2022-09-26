Кризисная группа ЕС обсудит эскалацию российско-украинской войны, - Reuters

Как отмечается в сообщении, послы обычно не присутствуют на заседаниях объединенной группы реагирования на политические кризисы, в которую входят представители исполнительной власти и дипломатической службы ЕС.

Источники сообщили, что встреча за закрытыми дверями в Брюсселе должна пройти сегодня утром.