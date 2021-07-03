Из-за кризиса в "зеленой" энергетике Украина срывает договоренности с ЕС, - нардеп

"Именно острый вопрос, который сейчас ставит парламент правительства в том числе - это как сделать так, чтобы Украина наконец начала выполнять свои обязательства, во-первых, перед бизнесом, который работает здесь и сейчас, во-вторых, перед нашими международными партнерами. Потому что перед ними мы уже за последние несколько лет, начиная с начала 2020 года, набрали снова много обязательств, сказав, что мы присоединяемся к европейскому зеленому курсу, сказав, что мы работаем на то, чтобы уменьшить количество выбросов парниковых газов", - рассказала Василенко.

Она напомнила, что в государственной энергетической стратегии Украины определено, что к 2035 году доля "зеленой" энергетики должно составлять 25% на рынке, однако на сегодня она составляет лишь 8%.

"Как мы должны увеличить за фактически 10 лет долю "зеленой" энергетики, когда дальше продолжается хаос на рынке, когда непонятно из каких денег брать средства, чтобы вернуть долги, - это вопрос, который мы как парламентарии, регулярно задаем", - отметила Василенко.

По ее словам, альтернативы "зеленому" курсу у Украины нет, и государство должно, наконец, начать реально двигаться в этом направлении, а не только декларировать это.

"У нас нет другого выбора, кроме как развивать ВИЭ, кроме как развивать альтернативные источники, кроме как озеленяться обществу и стране. Это не наши внешние обязательства, хотя это тоже. Это наши прямые обязательства перед самими собой и перед будущими поколениями украинцев", - подытожила Василенко.